Condé-sur-Noireau, France

Tout a commencé le 26 juillet dernier. Une querelle entre voisins éclate dans une résidence de Condé-sur-Noireau. Un homme, âgé de 58 ans, se rend à la gendarmerie pour porter plainte pour insultes racistes. Pendant son audition, il mime un geste d'égorgement en parlant de son bailleur social, qui veut l'expulser. Une tendance violente qui inquiète les gendarmes. Après coup, ils décident d'aller le chercher chez lui, c'est là que l'homme s'emporte. Il crie "je vais tous vous tuer", "je vais faire dix fois pire que les djihadistes". Une gendarme est directement visée, il la traite de "sale race de française".

"Un accès de colère", selon le prévenu

Auditionné devant le tribunal de grande instance de Caen jeudi 16 août, le prévenu n'a rien d'un extrémiste religieux. Il s'excuse platement et parle d'un "accès de colère" lié à de violentes douleurs physiques. Une expertise psychiatrique le décrit comme impulsif et irritable, mais conclut qu'il était parfaitement lucide dans ses propos.

L'homme s'exprime très calmement devant le tribunal. Il a 21 mentions à son casier judiciaire, pour des faits d'outrage, de vols, de violences, et a déjà passé deux ans en prison. Des condamnations étalées entre 1982 et 2012. Cette fois, il a été condamné à six mois de prison, dont trois avec sursis et mise à l'épreuve. Il va devoir également verser entre 400 et 500 euros aux gendarmes menacés, au titre du préjudice moral.