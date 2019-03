Condé-sur-Sarthe : les deux surveillants blessés reçoivent l'ordre national du mérite

Blessés il y a tout juste deux semaines par un détenu radicalisé dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, Olivier et Yannick sont décorés par le Président de la République. Ils sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Mérite.

Dès sa sortie de l'hôpital le 8 mars 2019, soit trois jours après l'attentat, Yannick est revenu devant la prison pour saluer et remercier ses collègues mobilisés.

Condé-sur-Sarthe, France

La nouvelle est parue ce mardi 19 mars 2019 dans le Journal Officiel. Deux semaines jour pour jour après l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe, les deux surveillants blessés sont élevés au grade de chevalier de l'ordre national du Mérite. Olivier, surveillant depuis six ans, et Yannick qui totalise lui quatre années de service, ont été blessés à l'unité de vie familiale par un détenu radicalisé le 5 mars 2019. Michaël Chiolo 27 ans, s'était retranché armé d'un couteau en céramique, avec sa compagne, qui a été ensuite tuée dans l'assaut du RAID.

Les deux blessés auprès de leurs collègues dès leur sortie de l'hôpital

Trois jours après l'attentat, Yannick blessé au visage et à l'épaule (sur la photo) est venu dès sa sortie de l'hôpital pour saluer et remercier ses collègues présents sur le piquet de grève depuis l'attentat. Blessé lui à l'abdomen, Olivier n'est sorti que ce lundi 18 mars. Et comme son collègue, son premier réflexe a été de venir devant la prison pour voir ses collègues. 15 jours après l'attentat, la mobilisation des surveillants se poursuit. Les surveillants ont rejeté les propositions de la ministre émise à l'issue d'une rencontre le semaine dernière. La prison de Condé-sur-Sarthe est toujours bloquée ce mardi matin.

Cinq interpellations dans le cadre de l'enquête

Hier lundi, cinq détenus ont été interpellés et placés en garde à vue dans l'établissement. Interpellations"pour complicité de tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste" dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du 5 mars à Condé-sur-Sarthe.