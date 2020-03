Condé sur Sarthe - Un détenu tente de s'évader pendant la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme

Alors que l'équipe de direction et de nombreux surveillants étaient à la préfecture de l'Orne ce mercredi matin pour un hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 5 mars 2019 à la prison, un détenu a tenté de se faire la belle. Il a été récupéré et placé au quartier disciplinaire.

On peut dire qu'il avait choisi son moment. Alors qu'une cérémonie rassemblait de nombreux personnels de la prison en préfecture de l'Orne à Alençon ce mercredi matin pour une remise de médailles un an après l'attaque terroriste dans l'établissement, un détenu a essayé de s'évader. Selon FO Pénitentiaire, il a refusé de réintégrer sa cellule à l'issue de la promenade vers 11h30 et il a entrepris d'escalader le mur d'enceinte. Toujours selon le syndicat, il s’était mis plusieurs couches de vêtements pour pouvoir passer les barbelés sans se blesser. Il a réussi à accéder à la zone neutre située de l'autre côté. Deux équipes de surveillants armés de fusils à pompe sont intervenues. Le détenu n'a opposé aucune résistance et a été interpellé. Il a été placé au quartier disciplinaire.

"Sa tentative était vouée à l'échec, estime Grégory Ducrocq représentant local FO pénitentiaire, parce que ce n'était qu'un premier mur, après il y en a d'autres à passer et il n'aurait pas pu les franchir à mains nues." Le syndicaliste confie ne pas connaître les revendications du détenu, qui purge une peine pour meurtre mais avait déjà commencé à bénéficier de permissions de sortie. Il ajoute que le problème commence à devenir préoccupant. "C'est de plus en plus fréquent que des détenus essayent de franchir le mur d'enceinte de la cour de promenade, il serait temps que l'administration pénitentiaire se penche sur ce qui semble être un des points faibles de l'établissement".