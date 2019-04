Condom : le SMUR va rouvrir 24 heures sur 24 selon l'Agence régionale de Santé

Condom, France

L'ARS, l'Agence régionale de Santé, affirme ce vendredi que le SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) de Condom dans le Gers va rouvrir 24h sur 24. Depuis plus d'un an il avait arrêté son activité à 20 heures et plus aucun véhicule de secours ne roulait après cette heure-ci.

Cette dernière décision de l'ARS fait suite au drame survenu au début du mois d'avril. Une adolescente de 15 ans est tombée dans le coma, probablement à cause d'une prise en charge trop tardive du SMUR de Condom, selon Gérard Dubrac, maire de Condom.

Une situation jugée trop dangereuse

Depuis mercredi, l'ARS Occitanie discutait avec le personnel de l’hôpital et les élus. Le maire de Condom, Gérard Dubrac, s'était d'ailleurs déjà mobilisé à l'époque contre cette fermeture, injuste selon lui.

Cette nouvelle est donc un soulagement pour l'élu : "Nous allons encore rester mobilisés jusqu'à ce que les choses soient mises en place. Je crois qu'on peut être rassuré tout de même aujourd'hui de l'écoute qui a été faite par l'ARS. Ils ont bien compris qu'on ne se battait pas sans arguments."

De son côté, Pascal Durant, le directeur de l'ARS Occitanie, explique la fermeture nocturne du SMUR de Condom : "Cette antenne est équipée en médecins par le centre hospitalier de Auch. Il se trouve qu'il est confronté à des problèmes de recrutements de médecins urgentistes, comme d'autres centres hospitaliers en France. _Il n'y avait plus suffisamment de personnel pour assurer le remplissage des tableaux de gardes_".

La réouverture du SMUR de Condom devrait avoir lieu d'ici trois à quatre semaines selon l'ARS.