Avocate de l'un des mis en cause dans l'agression d'un conducteur de bus dimanche soir à Bayonne, Maître Chloé Irigoin-Carricaburru redoute l'emballement de l'opinion public. Elle demande de laisser la justice faire son travail dans le respect de la victime mais aussi des droits de la défense.

Conducteur agressé à Bayonne : l'avocate d'un des mis en cause en appelle à la prudence et à l'apaisement

Depuis dimanche soir et l'agression d'un conducteur de bus du réseau Chronoplus, la tension est toujours palpable à Bayonne. Dans cette affaire, cinq personnes ont été interpellées. Un mineur a été remis en liberté ce mardi. Pour les quatre autres mis en cause, leur garde-à-vue a été prolongée jusqu'à mercredi matin.

Appel à la prudence

Maître Chloé Irigoin-Carricaburru est l'avocate de l'un des mis en cause. Elle en appelle ce mardi à la prudence et à l'apaisement car "le dossier est plus complexe qu'il n'y paraît".

Je ne pouvais pas ne pas intervenir : les personnes mises en cause sont déjà considérées comme des coupables — Maître Chloé Irigoin-Carricaburu

"On n'est pas dans un dossier où tout est blanc d'un côté et noir de l'autre" — Maître Chloé Irigoin-Carricaburu Copier

Le procureur de la République de Bayonne doit tenir une conférence de presse en fin d'après-midi ce mardi.