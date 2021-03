Conducteur miraculé près de Belfort : "Le système d'alerte embarqué lui a vraiment porté chance"

C'est un miraculé ! Un homme d'une cinquantaine d'année a pu être secouru ce mardi 16 mars au soir par les pompiers du territoire de Belfort grâce... à sa voiture ! Sa Citroën DS était équipée d'un système d'alerte intégré. Alors mardi soir vers 23h, lorsque le quinquagénaire perd le contrôle de son véhicule près de Pérouse, fait plusieurs tonneaux et perd connaissance, c'est le véhicule lui-même qui alerte les secours.

"Le système lui a vraiment porté chance, car lorsque nous sommes arrivés sur place, le conducteur était encore coincé dans son véhicule, inconscient, donc complètement incapable de nous appeler" constate le lieutenant Denis Jacoutot du SDIS 90. "Si cet appel automatique ne nous avait pas alerté, il aurait fallu attendre qu'une voiture passe par là et nous prévienne", perdant ainsi de précieuses heures de soin et de prise en charge.

Le conducteur a ainsi été rapidement conduit à l'hôpital Nord Franche-Comté et il est désormais hors de danger. Il pourrait même sortir de l'hôpital ce jeudi.

Un système loin d'être infaillible

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur ces systèmes d'alerte intégré. "Cela nous arrive entre 10 et 20 fois par an d'être alerté par ce type de signalement automatique, mais dans la quasi-totalité des cas, il s'agit d'appels intempestifs : on se rend sur place et on se rend compte que les gens n'ont pas de problème particulier", raconte le secouriste. Le système d'alerte automatique peut se déclencher en cas de panne ou du déploiement des airbags. "A ma connaissance, c'est la première fois que ce type d'appel est utile" estime le lieutenant Jacoutot.