Conductrice de bus agressée à Bayonne : la jeune femme de 20 ans condamnée à 6 mois de prison avec sursis

Le procès avait lieu sous le régime de la comparution immédiate à Bayonne ce lundi après-midi. Procès de la jeune femme qui a violemment agressée une conductrice de bus du réseau Transdev en ce 14 juillet après-midi place des Basques à Bayonne car cette dernière n’avait pas stoppé le bus à l’arrêt qu’elle souhaitait (arrêt qui n’existe pas sur la ligne en question NDLR). Le tribunal l’a condamnée à six mois de prison avec sursis (avec une période probatoire de 18 mois). Elle a obligation de se soigner et d’effectuer un stage de citoyenneté.

En ce lundi après-midi, c'est une toute petite jeune femme, toute menue, toute habillée de bleu qui s'avance à la barre. Elle arrive sous escorte policière, ayant été incarcérée à la maison d'arrêt de Pau depuis la fin de sa garde à vue ce week-end. Les faits, elle les reconnait. Oui, elle a frappé la conductrice de bus. Elle lui demande pardon à de très nombreuses reprises. Elle tente de s’expliquer aussi : raconte son parcours, ses ambitions : elle travaille cet été comme animatrice dans une colonie de vacances au Pays basque et à la rentrée entame un BTS sur la gestion des PME.

Violence des images de vidéosurveillance

Lors de l’audience, les images de la vidéosurveillance sont diffusées : quelques secondes à peine mais une violence impressionnante. La conductrice est jetée au sol, frappée à terre. Les médecins vont d’ailleurs constater des hématomes de plusieurs centimètres sur le flanc droit de la victime. Un film qui fait fondre en larme la conductrice : « pourquoi demande-t-elle, pourquoi ? J’ai trois enfants. J’aurai pu mourir, c’est arrivé il y a trois ans », allusion évidente à l’agression mortelle de Philippe Monguillot le 5 juillet 2020 à Bayonne . « Personne ne mérite autant de violence, madame, c’est pour cela qu’il y a un tribunal", tente de l’apaiser la présidente du tribunal.

Cette même présidente qui invite la prévenue à plusieurs reprises à aller consulter un spécialiste, car pour expliquer sa réaction disproportionnée, la jeune femme, lors de sa garde à vue à expliqué avoir agi en état de légitime défense. A l’audience, elle tente de s’expliquer. Vendredi, elle s’est trompée visiblement dans les arrêts de bus mais elle n’est pas d’ici, elle habite Sevran en région parisienne.

"Vous comprenez ce que c’est que de subir des violences, regardez l’état dans lequel ça vous met."

La conductrice a, dans un premier temps, accepté de la laisser descendre un peu plus bas, à un arrêt non desservi normalement par cette ligne mais la passagère a tout de même tenté de forcer l’ouverture de la porte, si bien que la conductrice lui a alors répondu qu’elle allait finalement jusqu’au terminus place des Basques. Je me suis sentie agressée dit la jeune, femme et après séquestrée. Et là, elle fond en larme, j’ai été agressée en 2021, et vendredi "j’ai paniqué. La peur, les flashbacks, je n’aurai pas dû…. " La présidente lui rétorque alors « vous comprenez ce que c’est que de subir des violences, regardez l’état dans lequel ça vous met. Vous ne pensez pas que vous avez peut-être une perception troublée des relations humaines parce que vous avez été agressée ? » « Oui, Madame, répond-elle, tête baissée, voix à peine audible. La solution c’était de partir. La solution c’était pas d’aller la frapper. » Son avocate insiste sur son parcours sans faute jusqu’à la semaine dernière et qui est même restée sur place alors qu’elle aurait pû s’enfuir.

La procureur de la République, note, dans sa prise de parole que la prévenue prend la mesure de ses actes mais revient à l’origine de l’altercation : "un malentendu, une erreur qui aurait dû se régler de façon courtoise. On se parle" résume-t-elle. Elle requiert dix mois de prison avec sursis, l’obligation de formation ou d’emploi et l’obligation de soin.