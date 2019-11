Conduite sans permis : "il est prévu des peines d'emprisonnement pour les récidivistes"

On parle du nombre de conducteurs contrôlés sans permis ou sans assurances, en hausse en Côte-d'Or. L'an passé, 131 conducteurs ont été verbalisés en Côte-d'Or pour conduite sans permis. Depuis le 1er janvier, on est déjà à 109 cas. Pour Eric Mathais, le procureur de la république de Dijon, ce phénomène est dû au permis à points, et aussi évidemment à l'imprudence des automobilistes.

"Tout le monde considère que le permis et le véhicule, c'est essentiel, et c'est souvent l'explication que donnent les gens. mais c'est une question de sécurité de tous, donc à partir du moment où il y a des contrôles qui sont nombreux, il y a aussi des pertes de points, des suspensions, administratives ou judiciaires. Et les gens devraient respecter ces suspensions, ce n'est pas toujours le cas, c'est ce qu'on constate dans les chiffres."

Des peines de prison prononcées

Il faut en être conscient, rouler sans permis, en situation de récidive, peut vous emmener tout droit en prison : dans la réponse judiciaire, "on essaie de faire les choses de manière graduée, la première fois on a des stages de sensibilisation, des amendes. Mais il est prévu des peines d’emprisonnement, d’annulation du permis de conduire, de confiscation du véhicule. On peut aller jusque là, il arrive que des gens en récidive se retrouvent le lendemain devant le tribunal, et partent directement en prison."

Incendies à Dijon et Chenôve : le parquet très attentif

Interrogé sur de nouveaux incendies dans la nuit de lundi à mardi, Eric Mathais affirme ne pas avoir de détails, mais rester très attentif à l'évolution de la situation, qui inquiète beaucoup ses équipes. "Nous sommes en relation avec les services de police, nous réfléchissons à des stratégies, il est hors de question de laisser des situations de cette nature, ce n'est pas normal. Il y a déjà eu des réactions beaucoup d'enquête sen cours, des condamnations, y compris à de l'emprisonnement ferme. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'ordre républicain soit assuré aux Grésilles, à Chenôve, comme il doit l'être partout."