Conduite sous alcoolémie : amende et permis de conduire suspendu pour le président du département des Vosges

Le président du conseil départemental des Vosges était jugé pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite en état d'ivresse". A la suite de sa condamnation, ce vendredi, François Vannson devra s'acquitter d'une amende de 2.000 euros et d'une suspension de permis de conduire de six mois.

François Vannson a été arrêté par la police en octobre dernier , alors qu’il roulait sur la nationale 57 entre Épinal et Saint-Nabord, avec un taux d’alcoolémie de 0,85 milligrammes par litre d'air expiré. C'est trois fois plus que la limite autorisée.

Dans le tribunal, une vidéo montre le trajet de sa voiture qui zigzague entre la bande d’arrêt d’urgence et le terre-plein centrale, obligeant les automobilistes à rester derrière pour ne pas se faire percuter par le chauffeur.

François Vannson veut s'impliquer "personnellement dans la prévention routière"

Le juge n'a pas suivi les réquisitions du parquet , qui réclamait en plus de l’amende trois mois de prison avec sursis.

Le président du conseil départemental fait profil bas durant le procès, en reconnait les faits. "Je veux m’impliquer personnellement dans la prévention routière pour partager cette mauvaise expérience." a déclaré François Vannson.

"Il s'agissait d'un repas un peu trop alcoolisé, se justifie son avocat Me Giuranna. Les amendes sont au-dessus de celles prononcées, on l’accepte. On ne demandait pas de traitement de faveur, mais pas un traitement de défaveur non plus."