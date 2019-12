Conduite sous cocaïne et gros excès de vitesse ce weekend en Creuse

Les gendarmes veillent au grain et les contrôles sont renforcés en période de fête et de vacances. Pour le week-end du 21 et 22 décembre, ils ont relevés 21 infractions.

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

Soyez prudents, levez le pieds et respectez le code de la route. Le message est le même toute l'année, mais pendant les périodes de fêtes de fin d'année et de vacances, quand nous nous déplaçons davantage, les gendarmes sont encore plus mobilisés. Pour le premier week-end de vacances, les 21 et 22 décembres, ils ont donc organisés plusieurs contrôles. Ils ont relevé 21 infractions, allant du franchissement d'un stop à la conduite sous cocaïne.

Sur la nationale 145, deux automobilistes ont écopé d'une rétention de permis de conduire, parce qu'ils ont été contrôlés positif à des produits stupéfiants, du cannabis et de la cocaïne. Neuf automobilistes ont aussi été flashé en excès de vitesse, dont deux à 152 km/h au lieu de 110 km/h : c'est une contravention de classe 4, sanctionnée par 135 euros d'amende et une rétention du permis de conduire.

L'escadron départemental de sécurité routière a également constaté deux conducteurs qui n'ont pas respecté un feu rouge pour l'un, un panneau "stop" pour l'autre. Enfin, un automobiliste a été contrôlé en état alcoolique et en ayant consommé plusieurs produits stupéfiants : cannabis, amphétamine, cocaïne et opiacé.

La compagnie de Guéret a aussi dressé des contraventions pour quatre inobservation de l'arrêt absolu au panneau stop et une conduite sous influence de l'alcool. A Aubusson, les gendarmes ont constaté une conduite sous l'emprise de l'alcool et un excès de vitesse.