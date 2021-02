Conduite sous stupéfiants et grands excès de vitesse sur les routes de l'Indre ce week-end

Le groupement de gendarmerie départementale de l'Indre a contrôlé et verbalisé six conducteurs très pressés sur les routes de l'Indre ce week-end. Le record de vitesse s'élève à 160 km/h au lieu de 110 km/h à Argenton-sur-Creuse. L'écart le plus important entre la vitesse maximale autorisée et la vitesse relevée a été contrôlé à Murs. Un conducteur roulait à 135 km/h au lieu de 80 km/h, soit un excès de 55 km/h.

Onze conducteurs ont également été contrôlés sous l'emprise de produits stupéfiants. Cinq à Meunet-sur-Vatan, trois à Celon, les autres à Ardentes, Argenton-sur-Creuse et Issoudun.

Conduire sous l'emprise de stupéfiants vous expose à une amende 4 500 euros et deux ans d'emprisonnement, la perte de 6 points, la suspension voire l'annulation du permis de conduire. Pour les excès de vitesse supérieurs 50 km/h, les conducteurs risquent un retrait de six points, une amende de 1 500€, une rétention du permis de conduire, une mise en fourrière du véhicule voir une confiscation et trois mois de prison pour les récidivistes.