Agression du chauffeur de bus à Bayonne : la tentative d'homicide volontaire retenue

Deux jours après l'agression de Philippe Monguillot, et quelques heures avant le déplacement à Bayonne du ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari, le procureur-adjoint de la République de Bayonne a tenu une conférence de presse.

Marc Mariée annonce que deux individus, auteurs présumés des coups portés à la victime, sont actuellement présentés à un juge d'instruction pour être mis en examen avec le chef d'inculpation de tentative homicide volontaire.

Deux autres mises en examen

Deux autres personnes vont également être mises en examen pour non assistance à personne en danger, et pour l'une d'entre elles pour soustraction d'un criminel à une arrestation et aux recherches.

Un des suspects a été interpellé dès dimanche soir, à proximité des lieux de l'agression. Les trois autres suspects ont été interpellés dans un appartement du quartier Balichon à Bayonne, lundi matin. Un cinquième individu, mineur, qui se trouvait également dans l'appartement, a lui été relâché après avoir été placé en garde à vue.

Certains des suspects sont défavorablement connus des services de police, précise le Procureur-adjoint. Plusieurs sont originaires de Bayonne.