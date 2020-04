Les gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière de la Drôme ont redoublé de vigilance ce week-end face aux comportements dangereux des automobilistes. 14 permis ont été retirés et 114 personnes ont été verbalisées pour excès de vitesse.

Confinement : 14 permis retirés et 114 excès de vitesse ce week-end dans la Drôme

"Il y a très peu de conducteurs sur nos routes mais ceux qui roulent font n'importe quoi", résume le capitaine Grasset, n°2 de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) de la Drôme. Ce week-end, 45 militaires étaient mobilisés sur l'A7 et le réseau secondaire. Ils ont procédé à 14 retraits de permis, dont 13 pour grand excès de vitesse. En tout, ce sont 159 infractions comptabilisées dont 114 liées à la vitesse. "Habituellement, sur l'A7, nous verbalisons des conducteurs de toute la région. En ce moment, on a surtout affaire à des Drômois et des Ardéchois", précise le capitaine. Preuve que les comportements à risque sont en hausse : les gendarmes enregistrent quasiment autant d'infractions qu'en temps normal, alors que les routes sont désertes. Les contrôles vont se poursuivre cette semaine avec la même intensité.