Confinement : 15 permis de conduire retirés en deux heures en Loire-Atlantique

Les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière n'ont pas chômé dimanche en Loire-Atlantique, ils ont retiré 15 permis de conduire en l'espace de deux heures ! Au Cellier par exemple, ils ont intercepté un Nantais qui, au volant de sa BMW série 1, roulait à 148 km/h au lieu de 80. Un peu plus tard, c'est un motard qui a été verbalisé au même endroit, il a été contrôlé à 153 km/h.

Ivre avec son enfant dans la voiture

Pour les gendarmes qui rapportent les faits sur leur page facebook, "la palme du danger" revient à un automobiliste de 29 ans arrêté sur la RN 171 à La Chapelle-Launay. Il venait de Bressuire dans les Deux-Sèvres et se rendait à Saint-Nazaire mais il n'avait aucun motif valable de sortie.

L'homme était avec son fils de 8 ans dans la voiture, il circulait avec 1,80 gramme d'alcool dans le sang et il était dans un état second après avoir consommé de la cocaïne. Ce conducteur était au volant d'une puissante Audi Q7, non assurée, sans contrôle technique, ni carte grise et il roulait sans permis car il a perdu tous ses points !