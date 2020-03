La préfecture des Côtes d'Armor annonce un renforcement des mesures d'interdiction de déplacements ce mercredi 18 mars. Hier mardi, les forces de l'ordre ont contrôlé 1650 véhicules et 1350 piétons.

Confinement : 3000 véhicules et piétons contrôlés en une journée dans les Côtes d'Armor

Ce mercredi 18 mars, les contrôles pour faire respecter les mesures de confinement pour gérer la crise sanitaire du Coronavirus sont encore renforcés dans les Côtes d'Armor. Et le préfet demande aux forces de l’ordre d'être fermes et de lui rendre compte chaque jour des contrôles effectués et des moyens engagés à cette fin.

Près de 400 gendarmes et policiers ont été mobilisés au cours de la journée du mardi 17 mars.

Sur l'ensemble de cette journée du 17 mars, selon la préfecture des Côtes d'Armor, "1 650 véhicules ont été contrôlés ainsi que 1 350 piétons, 75 % étaient porteurs de leur attestation".

Un travail d’explication et de pédagogie a été effectué, indique la préfecture

La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, la méconnaissance de l'obligation de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé sont punies d’une amende forfaitaire de 135 €. L’amende majorée s’élève à 375 €

