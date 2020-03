Confinement : 4 verbalisations et plus de 8000 personnes contrôlées par les gendarmes en Haute-Garonne

Depuis mardi, toutes les personnes qui circulent doivent être "en mesure de justifier leur déplacement" avec une attestation, au risque de se voir infliger une amende. Les déplacements tolérés sont ceux entre domicile et travail quand c'est absolument nécessaire, pour aller faire ses courses, pour raisons de santé, ou encore pour "motif familial impérieux ou l'assistance de personnes vulnérables" a redit le préfet de région Étienne Guyot.

à lire aussi Coronavirus : la liste des déplacements autorisés pendant la période de confinement

1.000 piétons et 7.000 voitures

Il a aussi confirmé que l’amende était passé à 135 euros en cas d'infraction. En Haute-Garonne, les gendarmes ont contrôlé 7.000 véhicules et 1.000 piétons en 24h. Et quatre personnes ont d’ores et déjà été verbalisées. Le préfet de Région a redit que les contrôles et donc les verbalisations allaient encore s'accélérer.