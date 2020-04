Confinement à Bordeaux : après les violences urbaines aux Aubiers, trois jeunes condamnés

Après les violences urbaines qui ont émaillées, dimanche 5 avril, le quartier des Aubiers à Bordeaux (foot en plein confinement, rodéos, frigo jeté du balcon et échauffourées entre une cinquantaine de jeunes et les policiers dépêchés sur place), trois jeunes ont été jugés en comparution immédiate, ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.

Le premier (poursuivi pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, port d’arme, rébellion, participation à un attroupement et dégradations volontaires) écope de 9 mois de prison dont 3 mois ferme. Le deuxième (poursuivi pour violences, rébellion et participation à un attroupement) est condamné à 9 mois de prison dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire de 2 ans. Et le troisième (poursuivi pour rébellion) à 2 mois d’emprisonnement avec sursis.