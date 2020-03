Confinement : à Montélimar, deux jeunes se rebellent pendant un contrôle

Les policiers de la Drôme continuent les contrôles d'attestation de jour comme de nuit pendant cette période de confinement. Ce vendredi soir, vers 23h30 à Montélimar, ils ont tenté de contrôler un homme de 21 ans à bord d'une voiture. Ce-dernier a refusé le contrôle et pris la fuite.

Quelques minutes plus tard, dans le quartier Nocaze, plusieurs voisins se plaignent d'un tapage nocturne. La police intervient et découvre le fuyard, accompagné d'un homme de 20 ans, dans sa voiture, avec la musique à fond. Les deux jeunes refusent de se soumettre au contrôle. Ils se rebellent et outragent les policiers.

Ils ont donc été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont déjà connus des services de police.