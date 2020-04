Couper les câbles d'alimentation internet, des actes de vandalisme qui se multiplient pendant le confinement

L'opérateur Orange a recensé de nombreux actes de vandalisme en Normandie mais aussi à Bordeaux, en Charente ou encore dans la région Hauts-de-France. Des personnes malveillantes coupent le réseau de fibre, ce qui entraîne des coupures de connexions téléphoniques et internet pour les clients. Au Havre, c'est le cas pour 73 foyers.

Une recrudescence d'actes de vandalisme

Margaret a contacté France Bleu Normandie car depuis une semaine sa box Orange ne fonctionne plus. Elle vit seule dans l'un des deux grands immeubles de la Porte Océane, boulevard François 1er, face à la mer. A 71 ans et en plein confinement, son seul contact avec ses enfants qui sont aux Etats-Unis, c'est un appel en visio tous les jours. "Internet je peux m'en passer, je peux lire, mais les nouvelles avec mes enfants, c'est important", s'inquiète-t-elle.

Réparer 1km5 de fibre, un travail titanesque

Heureusement, le téléphone portable de Margaret fonctionne et elle n'est donc pas coupée du monde. Dans ses messages, Orange lui avait mentionné "un incident" mais elle n'en savait pas plus. En fait, depuis quelques temps, l'opérateur a constaté de nombreux actes de vandalisme un peu partout en France : au Havre, à Bordeaux, en Charente, en Moselle, dans les Hauts-de-France... Des personnes malveillantes s'introduisent dans les immeubles et coupent la fibre. Or c'est très long à réparer.

Au Havre, pour le secteur où vit Margaret, il y a 1,5 km de fibre à réparer ! Cela représente 492 soudures et il faut compter en moyenne 12 soudures à l'heure. Ensuite chaque client comme Margaret doit être reconnecté individuellement. Le travail des techniciens est donc titanesque, d'autant qu'ils doivent s'interrompre régulièrement pour des interventions d'urgence notamment pour les services vitaux (santé, police etc.)

Porte Océane, la réparation a donc débuté mercredi et devrait se terminer vers le 7 avril, soit quasiment deux semaines après la coupure. Des son côté, Orange a porté plainte dans chaque région où se sont produit ces actes de vandalisme.