Confinement : barbecue, sorties sans motif, outrage... Il enchaîne les infractions et finit en prison

Un habitant de Romans-sur-Isère (Drôme) enchaîne les infractions depuis le début du confinement. Il a organisé un barbecue dans le quartier de la Monnaie et a été verbalisé à cinq reprises pour non respect du confinement. L'homme a été interpellé ce mercredi et incarcéré.