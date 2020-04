Confinement : contrôlé par la police en possession d'héroïne à Colmar

Alors qu'ils effectuait des contrôles sur le confinement, les policiers ont interpellé vendredi 17 avril, un jeune homme de 22 ans, en possession de 25 grammes d'héroïne à Colmar.

De l'héroïne, contrôlé positif aux stupéfiants, sans permis

L'individu, sans domicile fixe, avait aussi sur lui aussi 500 euros en liquide et un téléphone portable. Contrôle positif aux stupéfiants (héroïne et cannabis) et sans permis, son scooter a été mis en fourrière.

Placé en détention provisoire, il sera présenté en comparution immédiate ce jeudi après-midi. Il nie être un trafiquant alors que cinq de ses clients potentiels ont été identifiés et interrogés.