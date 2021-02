Confinement dans les Alpes-Maritimes : des dizaines de verbalisations à Nice

Une quarantaine de policiers ont effectué une opération de contrôle ce samedi matin à Nice, quelques heures après le début du confinement pour le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes. Pendant une heure, ils ont patrouillé sur la Promenade des Anglais, place Masséna, sur l'avenue Jean Médecin et dans le Vieux Nice.

En tout, 90 personnes ont été contrôlées, pour une douzaine de verbalisations, principalement pour non port du masque. "On a très peu de personnes qui sont en déplacement illicite et la plupart sont porteuses de leur attestation de déplacement. Les verbalisations étaient essentiellement pour des personnes qui portaient le masque sur le menton, au niveau du masque, ou qui ne l'avaient pas au moment du contrôle", précise le commissaire Olivier Malaver, qui mène les opérations.

Une fête clandestine à Nice

La veille, vendredi soir, une opération de contrôle a également été menée dans le quartier populaire des Moulins, à Nice. 56 personnes ont été verbalisées pour 140 contrôles, là encore principalement pour non port du masque. Et dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers sont intervenus sur une fête clandestine à Nice. Ils ont verbalisé 22 personnes et l'organisateur a été placé en garde à vue.

"La population de journée, ça va, mais c'est plus tendu la nuit, explique l'un des policiers mobilisés sur ces contrôles et qui est intervenu sur plusieurs tapages nocturnes dans le Vieux Nice dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a quand même pas mal de fêtes organisées à domicile. Les gens se lâchent un peu plus quand ils sont à la maison". Ce week-end à Nice, 120 policiers municipaux vont être engagés sur des contrôles, sans compter les brigades de nuits et les renforts de police nationale.

Par ailleurs, à Cannes, deux policiers ont été blessés dans la nuit de vendredi à samedi, renversés par le véhicule d'une personne qui tentait de fuir un contrôle du confinement.