Confinement : de fausses contrôles de gendarmerie en Sarthe

Il y a des centaines de contrôle de police et de gendarmerie destinés à faire respecter le confinement... et puis il y a ceux qui tentent d'en profiter pour un gain personnel et illégal.

La gendarmerie de la Sarthe met en garde contre de faux contrôles organisés par "des individus en civil et usant faussement de la qualité de gendarme en portant un faux brassard Gendarmerie". Les gendarmes en opération, eux, portent une tenue complète et peuvent vous montrer une carte professionnelle avec leur photo.

En cas de doute, appelez les (vrais) gendarmes

Autre différence importante, les escrocs "cherchent à se faire remettre en espèces les 135€ de la contravention". Ce ne sera jamais le cas avec de vrais gendarmes (sauf pour les résidents étrangers).

"Si vous êtes amenés à rencontrer ce type d'individus, quittez rapidement les lieux et faites le 17", conseille donc la gendarmerie.