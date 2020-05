Confinement : des banderoles et des tags visent le policier municipal de Rothau dans le Bas-Rhin

Depuis deux semaines, deux banderoles et plusieurs tags ont mis en cause le policier municipal de Rothau dans la vallée de la Bruche. On pouvait notamment y lire "T'es un virus". Les gendarmes de Schirmeck mènent l'enquête.

Depuis deux semaines, des banderoles et des tags ont mis en cause le policier municipal de Rothau dans la vallée de la Bruche. La première banderole a été déployée il y a une quinzaine de jours sur les murs de la salle des fêtes, en plein centre du village. Une deuxième a été accrochée quelques jours plus tard. Des tags ont aussi été peints sur la route et sur une façade de maison. . Ces inscriptions visent directement le policier municipal de Rothau en indiquant son nom et la phrase « t’es un virus ».

La mairie porte plainte

« Au départ, nous ne voulions pas faire de bruit autour de cette affaire, mais nous avons quand même porté plainte, explique le maire de la commune Marc Scheer. Les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est normal que le policier municipal fasse respecter le confinement. Il faut aussi continuer à sensibiliser les gens sur le sujet".

Marc Scheer sait de quoi il parle. Médecin à la retraite, il continue à donner des coups de main dans un Ehpad particulièrement touché par le coronavirus.

Des abus constatés à Rothau

Depuis, plusieurs jours, des abus avaient été constatés dans la commune de Rothau. Ils étaient de plus en plus nombreux à ne plus respecter le confinement. Plusieurs familles avaient notamment fêté un anniversaire ensemble. Certains avaient été verbalisés par les gendarmes.

La gendarmerie de Schirmeck mène l'enquête. Elle a notamment réalisé des prélèvements ADN sur les banderoles pour essayer d'en retrouver les auteurs.