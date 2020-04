Confinement : des cyberpatrouilles de gendarmes contre les escrocs d'internet

Depuis le 17 mars dernier et l'instauration du confinement en France, les attaques et escroqueries augmentent fortement sur internet. Il faut dire que le télétravail et les nombreuses connexions sur les réseaux sociaux nous exposent davantage depuis nos domiciles. Mais personne n'est épargné assure le Commandant Thierry Chopard officier de police judiciaire au groupement de Gendarmerie de la Drôme :

Des PME, mairies, collectivités territoriales et particuliers sont touchés.

Il y a quelques jours la mairie d'une petite commune drômoise a été victime d'une attaque par rançongiciel. Un logiciel malveillant qui crypte toutes les données et demande une rançon pour les décrypter.

Deux cyberescrocs interpellés

Il y a aussi les arnaques plus classiques. Les sites marchands qui vendent des contrefaçons de masques ou de gel hydroalcoolique. Ceux qui empochent les virements mais ne livrent jamais, ceux qui piratent les données bancaires. En plein essor aussi, le trafic de drogue avec commande passée sur un réseau social et livraison par la poste. Pour tout cela, la Drôme a donc désormais sa cyberpatrouille avec des gendarmes spécialement formés aux nouvelles technologies. Ce sont eux qui ont remarqué et permis d'identifier les deux escrocs drômois qui vendaient des "produits de première nécessité" contrefaits. Ces deux hommes proposaient des livraisons dans les autres départements voisins. Ils ont été interpellés et seront convoqués plus tard par la justice.

Appeler le 17

Un aspect qui facilite aussi le "travail" des arnaqueurs, ce sont les installations de télétravail, souvent moins bien sécurisées que celles des entreprises. En cas de doute, il ne faut jamais hésiter à appeler le 17 explique le Commandant Thierry Chopard. Vu la recrudescence de ces escroqueries et attaques, les militaires dans toutes les brigades ont été sensibilisés à ce type de délinquance qui progresse et sauront renseigner les éventuelles victimes.

Des fiches conseils préventives

Par ailleurs il y a des choses a faire en matière de prévention et de protection rappelle la gendarmerie nationale qui souhaite diffuser largement les fiches conseils mises au point par ses experts.

La Gendarmerie de la Drôme a aussi éditer une notice sur les rançongiciels et les bons comportements à avoir face à cette menace.