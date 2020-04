Confinement : des incidents dans un quartier sensible de Toulouse, le maire réfléchit à un couvre-feu

Le maire de Toulouse a reconnu ce vendredi 3 avril en visio-conférence de presse que des "incidents" avaient éclaté à la Reynerie dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon nos informations, une patrouille de police a reçu des projectiles vers 23h30 jeudi soir, alors qu'elle s'apprêtait à contrôler une dizaine de jeunes qui ne semblaient pas respecter le confinement lié à l'épidémie de Coronavirus. Ils se trouvaient dans la rue sans attestation. Les agents ont dû utiliser des grenades de désencerclement. Des véhicules stationnés à proximité ont également été endommagés par des projectiles.

Jean-Luc Moudenc a rappelé qu'il ne pouvait pas décider seul d'un couvre-feu, et qu'il s'agissait là "de la compétence des préfets". Il y a une dizaine de jours, le maire n'envisageait pas un tel dispositif, en expliquant que les problèmes étaient plutôt diurnes que nocturnes, et qu'un arrêté de couvre-feu "n'était pas nécessaire".

Voir s'il est pertinent de faire évoluer les choses

Mais l'élu précise : "nous devons réactualiser tous les jours l'examen de cette situation, et si à un moment il y a des difficultés particulières en soirée, alors oui, se posera la question du couvre-feu".

En clair, un tel dispositif pourrait aujourd'hui être déclenché, vu l'agression des policiers à la Reynerie : "à la suite de ce qui s'est passé [jeudi] soir, (...) j'ai prévu d'aborder cette question" avec le préfet indique Jean-Luc Moudenc, "pour voir s'il est pertinent de faire évoluer les choses".

Environ 30% de baisse de la délinquance, mais plus visible

Le maire a aussi précisé que depuis le début du confinement, la "baisse de la délinquance globale est évaluée par les autorités de Police nationale à un tiers" dans la ville, mais que "la délinquance qui continue se voit davantage, car l'espace public est libéré de ses usages habituels, et donc la présence des délinquants et d'autant plus choquante, et inacceptable".