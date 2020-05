Confinement : des peines de prison pour trois policiers violents lors d'un contrôle à Marseille

C'était plus qu'un "contrôle qui a mal tourné". Des coups, une séquestration et une fausse main courante déposée. Comment les trois policiers marseillais ont pu en arriver là ? Le tribunal correctionnel de Marseille a écouté leur version ce mercredi après-midi et a décidé de condamner deux d'entre eux à des peines de prison ferme ( 4 et 18 mois) avec mandat de dépôt et un an avec sursis pour le troisième. Tous étaient jugés pour "violences en réunion par personnes dépositaires de l'autorité publique".

Frappé sur un terrain vague

Tout a commencé sur le Vieux-Port à Marseille, un jeune homme de 27 ans a une altercation avec des personnes âgées à propos d'une cigarette. Les trois policiers interviennent alors que nous sommes en plein confinement et ce contrôle COVID ne se passe pas "normalement". Le jeune homme est d'abord plaqué au sol, il tente de résister mais les policiers décident de l'embarquer. Il assure avoir été frappé à plusieurs reprises sur un terrain vague à Chateauneuf-les-Martigues. Sur le procès verbal ils indiquent que le jeune homme est amené à l'hôtel de police.

Les trois CRS sont reconnus coupables d'enlèvement et séquestration, de violence volontaire et de faux. C'est le chef de bord qui écope de la plus lourde peine, les quatre ans de prison ferme. Les trois prévenus ont donc désormais une inscription au casier judiciaire ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus exercer le métier de policier. Les deux hommes, condamnés à de la prison ferme, ont été incarcérés dès hier soir. Tous ont dix jours pour faire appel.