Confinement : des points d'accueil confidentiels dans des supermarchés pour les femmes victimes de violence

En cette période de confinement, il est plus difficile de repérer et d'aider les femmes victimes de violences. Elles peuvent être confinées avec leur conjoint violent, une situation de grave danger de laquelle il est déjà difficile de s'extraire en temps normal mais avec le confinement, ces femmes ne savent pas forcement vers qui se tourner ou quoi faire... Au Havre, l'Etat a mis en place des points d'accueil dans trois centres commerciaux.

Un espace confidentiel pour appeler les associations

On veut s'assurer qu'on a tout fait, tout tenté pour éviter que ce confinement ne crée des situations dramatiques"

Tout est parti d'un constat depuis trois semaines et le début du confinement que nous explique Pascale Guérard-Berquer avocate au Havre et présidente de l'association Avre 76 :

Les plaintes s'amenuisent voire disparaissent. On a beaucoup moins d'appels que d'ordinaire."

Le plus simple et le plus logique c'était donc de créer un point d'accueil dans les seuls lieux fréquentables en temps de confinement : les grandes surfaces. Dans l'agglomération Havraise, trois points d'accueil sont ouvert depuis ce vendredi : au centre la Lézarde de Montivilliers, au centre Coty du Havre prés de la mairie et au centre commercial Le Grand Cap au quartier Mont Gaillard. Arnaud Bartel en est le directeur, il n'a pas hésité une seconde à participer au dispositif. Dés vendredi, un bureau est disponible au 1er étage du centre :

Pour trouver le lieu, les victimes peuvent se présenter aux agents de sécurité du centre et ils les accompagnent jusqu'au bureau, avec une zone de confidentialité et un téléphone pour appeler les associations."

Les femmes victimes de violences peuvent ainsi garder un contact avec l'extérieur et évidemment il reste possible de trouver un hébergement d'urgence ou que la police intervienne si besoin.

Les contacts