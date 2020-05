Confinement : Des points d'accueil éphémères en Moselle pour les femmes victimes de violences conjugales

A Thionville et Metz, deux points d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales entrent en service ce lundi.

C'est une initiative du secrétariat d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes, créer des points d'accueil éphémères pour les femmes victimes de violences conjugales. En Moselle, deux points vont ouvrir ce lundi. L'un est situé au sein du Carrefour Géric de Thionville, l'autre au sein du centre commercial Muse de Metz.

Ces points d'accueils seront assurés par des associations - le CIDFF et Inform'elles - et permettront aux victimes de pouvoir parler de visu avec des juristes et des psychologues. Le confinement empêchant bien souvent de pouvoir entrer en contact avec ces interlocuteurs, que ce soit de manière physique ou même par téléphone. Voici, ci-dessous, le calendrier de ces permanences :

Carrefour de Géric Thionville

- Mercredi 6 mai 13h30 -16h30

- Mercredi 13 mai 13h30-16h30

- Vendredi 15 mai 13h30-16h30

- Mercredi 20 mai 13h30-16h30

- Mercredi 27 mai 13h30-16h30

- Vendredi 29 mai 13h30-16h30

Centre commercial Muse de Metz

- Lundi 4 mai 13h30-16h30

- Jeudi 7 mai 9h-12h

- Lundi 11 mai 13h30-16h30

- Jeudi 14 mai 9h-12h

- Lundi 18 mai 13h30-16h30

- Lundi 25 mai 13h30-16h30

- Jeudi 28 mai 9h-12h

Pour prendre contact, le CDIFF 57 met à disposition une ligne téléphonique : 03 87 76 03 48. L'association Inform'elles est joignable au 03 87 35 05 64.