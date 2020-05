Confinement : deux Bretons se font pincer en pleine pêche sous-marine

Alors que le confinement était encore en vigueur, ce vendredi 8 mai, les gendarmes des Côtes-d'Armor ont contrôlé deux pêcheurs en pleine activité de pêche sous-marine. C'est finalement le panier vide, et avec une amende chacun qu'ils ont quitté l'eau.

Ce vendredi 8 mai, des Bretons ont été contrôlé en pleine partie de pêche à Pléhérel Plage-Vieux Bourg dans les Côtes-d'Armor. Une activité interdite pendant la période de confinement. Les gendarmes de Plénée Jugon sont intervenus et ont remis à l'eau la pêche du jour.

Ce jour là, alors que "les gendarmes du peloton motorisé étaient en mission de surveillance", ils constatent la présence d'une voiture sur la cale de mise à l'eau. En observant un peu mieux, ils aperçoivent un plongeur en train de pêcher et un second à proximité dans une crique.

"Les deux hommes sont contrôlés et ne peuvent justifier de leur activité de pêche sous-marine, et encore moins du non-respect des mesures de confinement", indique alors la gendarmerie. Une sortie qui avait permis aux deux plongeurs d'attraper 12 araignées de mer, un homard et un ormeau (dont la pêche est interdite en plongée sous-marine), rappelle la gendarmerie.

Tous ont été remis à l'eau et les deux plongeurs verbalisés. Ils seront convoqués par la justice pour répondre de leurs actes.