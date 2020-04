Confinement : deux hommes accompagnés d'une fillette interpellés sur la pelouse du stade Océane

Mardi vers 22H, les agents de sécurité du Stade Océane, situé à l'entrée de ville du Havre boulevard Léningrad, ont repéré deux hommes et une fillette sur la pelouse du stade. Les vigiles appellent la police. Les deux Havrais sont interpellés, l'un est ivre et accompagné de sa fille de 5 ans. Les policiers découvrent que les deux hommes âgés de 40 et 42 ans ont dérobés des accessoires et des maillots de foot à l'effigie du club du HAC. Ils ont aussi volé des bières. Ces hommes ont réussi à pénétrer dans le stade en escaladant une barrière de chantier. Ils ont été placés en garde à vue et la fillette confiée à un membre de la famille.