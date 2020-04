Confinement : deux jeunes hommes prennent la fuite à Rennes et terminent en garde à vue

Ce mardi 31 mars, la police de Rennes (Ille-et-Vilaine) a placé deux hommes en garde à vue pour ne pas avoir respecté, pour la quatrième fois, le confinement lié a l'épidémie de coronavirus.

Présenté au tribunal dans la journée

Il est 11h30 quand une patrouille constate la présence d'un homme de 37 ans a proximité de la place du Gros-chêne au nord de Rennes. Ils décident alors de contrôler son motif de sortie, mais l'homme prend la fuite. Les forces de l'ordre parviennent à le rattraper mais constatent sur leur application qu'il s'agit d'un récidiviste puisqu'il a déjà été verbalisé à trois reprises depuis le début du confinement.

Originaire du sud de Rennes, il n'avait pas d'explication concernant sa promenade. Déjà connu des services de police, il a été présenté en comparution immédiate ce mercredi 1er avril.

Un autre fuyard interpellé vers 22h

Quelques heures plus tard, même scénario ou presque. Vers 22 heures, les policiers aperçoivent un homme dans les rues du quartier Cleunay. Lui aussi prend la fuite mais les policiers l'interpellent. Il s'agit cette fois d'un jeune homme de 17 ans. Les policiers comprennent pourquoi le mineur apris la fuite. Il a lui aussi été contrôlé et verbalisé à trois reprises entre le 26 et le 30 mars. Originaire de Redon, le jeune homme était lui aussi connu des services de police .