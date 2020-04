Confinement : en Vendée, elle voulait mourir, des gendarmes la sauvent

Une femme de 40 ans qui voulait mettre fin à ses jours en se laissant tomber dans l'eau en a été empêchée samedi après-midi dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Deux gendarmes aidés par les policiers municipaux sont intervenus à temps. Les militaires ont été prévenus par un témoin qui a vu une femme allongée sur un pan incliné et qui se laissait glisser lentement vers l'eau.

Très éprouvée par le contexte sanitaire

Pendant qu'un des gendarmes aidé par un policier municipal l'attrapait par le bras, un second gendarme a descendu un petit escalier pour retenir la malheureuse et l'empêcher de glisser dans le bassin du port où l'eau est encore très fraîche à cette époque de l'année. Ramenée sur le quai et réconfortée, la quadragénaire a été prise en charge. Cette habitante du secteur a expliqué vivre difficilement la période d'épidémie de coronavirus que nous traversons actuellement.