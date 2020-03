Confinement en Côte-d'Or : déjà 375 contraventions en une semaine en zone police

Dejà 375 contraventions dressées uniquement par la police nationale en Côte-d'Or. Ce sont les chiffres dévoilés ce lundi matin par Jean-Claude Dunand, le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d'Or sur l'antenne de France Bleu Bourgogne.

Des imbéciles et des irresponsables - JC Dunand, DDSP 21

Le bon sens, c'est de ne pas sortir en solidarité avec les blouses blanches. L'objectif du confinement général, c'est de ne pas faire circuler le virus et ne pas saturer les systèmes médicaux. "Ceux qui s'en affranchissent sont des imbéciles et des irresponsables" pour le chef de la police de Côte-d'Or qui déplore que certains circulent sans leur autorisation ou avec une autorisation périmée .

Cela va coûter de plus en plus cher

Pour l'instant, l'amende est de 135 euros minimum, mais son montant va être relevé dans quelques jours par procès verbal électronique et ça peut aller jusqu'à 750 euros.

Par ailleurs, le texte qui vient d'être voté par le parlement va aggraver les sanctions. En cas de récidive, on devrait passer à 1500 euros et au bout de quatre réitérations, cela sera considéré comme un délit. Cela signifie que la personne pourra être interpellée et placée en garde à vue.

Les mesures de protection pour les policiers

Depuis le début du confinement, les véhicules de patrouilles sont équipées en Côte-d'Or d'un kit, comprenant du gel hydroalcoolique, des gants, des masques et des lingettes. La police de Côte-d'Or dispose également d'un fourgon cellulaire équipé de cinq cellules.

"Notre mission première, c'est de faire respecter le confinement !" explique le patron de la police de Côte-d'Or. On trouve dans les catégories de contrevenants, des gens de tout âge, mais de le dénominateur commun c'est l'irresponsabilité, car toutes les infos sont faciles à trouver.