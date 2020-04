Confinement en Côte-d'Or : des drones surveillent les rues dans l'agglomération dijonnaise

Ce mardi 31 mars, les gendarmes de Côte-d'Or ont effectué un contrôle de zone avec le drone. Cette surveillance d'u nouveau genre a été réalisée sur les communes de quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur, en coopération avec les polices municipales.

La période que nous vivons tous est décidément de plus en plus inédite. Pour vérifier que le confinement est respecté, les gendarmes en collaboration avec les polices municipales de Quetigny et Chevigny-Saint-Sauveur ont testé la surveillance aérienne à l'aide d'un drone. Le vol a été effectué ce mardi 31 mars.