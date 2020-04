Confinement en Côtes-d'Armor : les gendarmes s'agacent de certains comportements

Après plus d'un mois de confinement, certains ne semblent toujours pas avoir intégré le principe du confinement, en témoignent les dernières verbalisations des gendarmes des Côtes-d'Armor. Les motifs d'appel au 17 sont également pointés du doigt.

Les gendarmes des Côtes-d'Armor en voient décidément de toutes les couleurs pendant ce confinement. Après les joueurs de pétanque à Dinan et les baigneuses à Saint-Jacut-de-la-Mer, voilà désormais les joueurs de Pokémon Go qui sont de sortis à Louargat près de Guingamp !

Ce dimanche 19 avril, les gendarmes racontent dans un post Facebook être tombés nez-à-nez avec une chasseuse de Pokémon près de l'église de Louargat. L'automobiliste de 65 ans, stationnée dans son véhicule, a expliqué aux gendarmes qu'elle habitait "à quelques kilomètres" et qu'elle était venue jouer à Pokémon Go avec son smartphone. La devise du célèbre jeu "Attrapez-les tous" aura donc eu raison de cette bretonne qui est repartie allégée de 135 euros pour non respect du confinement.

Trop d'appels insolites au 17

Si les gendarmes sur le terrain vont de découvertes en découvertes, leurs collègues chargés des appels d'urgence ne sont pas reste. Le Centre Opérationnel de la Gendarmerie des Côtes-d'Armor est très sollicités depuis le début de la crise sanitaire "pour des demandes de renseignements plus ou moins insolites en cette période de crise sanitaire".

Dans leur post Facebook, les gendarmes en racontent quelques uns :

"Mon concubin a une maison à 300 mètres de mon domicile. On ne supporte plus le confinement. Peux ton vivre chacun chez soi ?"

"Le numéro vert est il gratuit ?"

"Appelant : Est ce que j'ai le droit d'aller me promener ? - Opérateur : Oui pas plus d'un kilomètre du domicile et pas plus d'une heure - Appelant : Et je peux y aller en voiture ?"

Si certains de ces appels peuvent faire sourire, d'autres ont tendance à agacer les gendarmes et pire, à encombrer les lignes d'urgence. "les appels au 17 sont réservés aux situations d'urgence. Les demandes d'informations relatives à la crise sanitaire sont traitées par les opérateurs du N°VERT national : 0 800 130 000", rappellent les forces de l'ordre.