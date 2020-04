Confinement en Dordogne : 38 retraits de permis depuis le 1er avril

Le préfet de la Dordogne annonce que 38 permis de conduire ont été retirés depuis le 1er avril à cause d'alcoolémie ou d'excès de vitesses.

Environ 250 policiers et gendarmes effectuent des contrôles en Dordogne pendant ce confinement. Photo d'illustration

Si les Périgourdins continuent de respecter le confinement selon le préfet de la Dordogne, certains ne respectent plus le code de la route. Frédéric Périssat annonce ce jeudi 16 avril que 38 permis de conduire ont été retirés par les forces de l'ordre depuis le 1er avril dernier. Dans le détail, 14 Périgourdins ont été sanctionnés pour des excès de vitesse, 24 pour des taux d'alcoolémie élevés.

Près de 250 policiers et gendarmes mobilisés

En Dordogne, environ 247 gendarmes et policiers sont mobilisés pour réaliser les contrôles. Ils ont réalisé plus de 132.500 contrôles en un mois, 60% d'entre eux concernent les véhicules, 40% les piétons. Le taux d'infraction reste stable selon le préfet. Frédéric Périssat avait évoqué environ 80 verbalisations chaque jour pour non respect du confinement.

Aucun accident entre le 6 et le 12 avril

Avec le confinement, le nombre d'accident est en forte baisse explique le préfet de la Dordogne. Selon Frédéric Périssat, "il n'y a eu aucun accident sur la voie publique entre le 6 et le 12 avril".

Le nombre d'accident de la route est de 29 cette année, il était de 62 en 2019. Pour le nombre de blessés, la préfecture en dénombre 29 cette année contre 80 l'année dernière sur la même période.