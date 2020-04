Confinement en Dordogne : 92 entreprises ont définitivement fermé depuis le début de la crise

La Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne vient de dévoiler sa 2e étude sur l'impact de l'épidémie sur les entreprises du département. Sans surprise, elles subissent fortement la crise. 84 % estiment que leur situation s'est dégradée. 92 ont même mis la clé sous la porte.

La crise engendrée par l'épidémie de coronavirus affecte sévèrement les entreprises périgourdines. C'est ce qui ressort de la deuxième étude d'impact menée par Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne. Sur les 7.800 entreprises sollicitées, 1.279 ont répondu. Parmi elles, 84 % déclarent que leur situation s'est dégradée depuis le 17 mars, premier jour du confinement. 85 % de celles qui sont encore ouvertes ont vu leur chiffre d'affaires baisser et souvent de plus de 50 %.

Un tiers des entreprises qui ont définitivement fermé sont des commerces

Certaines ne rouvriront pas après le confinement. Dans le département, 92 entreprises ont définitivement fermé depuis le début de la crise. Pour tenter d'expliquer et de nuancer ce chiffre qui semble énorme, la CCI évoque dans ses hypothèses la situation de micro-société déjà plus ou moins à l'arrêt avant le début de la crise sanitaire. Parmi les établissements qui ont mis la clé sous la porte, un tiers sont des cafés, hôtels, restaurants, un autre tiers des commerces et un dernier des entreprises de services.

Mais toutes les entreprises de Dordogne ne subissent pas cette crise sanitaire de la même manière. Certaines arrivent à tirer parti de la situation et voient leur chiffre d'affaires progresser jusqu'à de 30 %. Plusieurs entreprises périgourdines ont même eu besoin de salariés supplémentaires. Cela concerne principalement les commerces de détail alimentaire et la construction.

Trois entreprises sur quatre ont demandé une aide de l'Etat

Autre enseignement de cette étude, 76 % des entreprises qui ont répondu déclarent avoir déjà mobilisé les dispositifs des Pouvoirs Publics. Le dispositif du Fonds de solidarité de 1.500€ a été le plus demandé, suivi par celui des reports et décalages de cotisations sociales ou fiscales, et par celui du recours au chômage partiel.