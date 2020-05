Confinement en Dordogne : deux hommes contrôlés pour la 5e et 4e fois sans attestation dérogatoire de sortie

Le confinement n'est pas la priorité de certains. À Bergerac, ce dimanche en début d'après-midi, les forces de l'ordre ont contrôlé deux hommes de 22 et de 26 ans. Ils roulaient sans attestation.

Et ce n'était pas la première fois qu'ils n'étaient pas en règle. L'un des deux hommes était à sa 5e infraction constatée. Il avait déjà été condamné à 540 € d'amende. Le second lui était contrôlé pour 4e fois sans être en règle. Ils ont tous deux été arrêtés et entendus par les policiers. On devrait savoir demain ou après-demain quelles suites sont données à ce contrôle.