Un habitant de Périgueux a été condamné ce mercredi 15 avril à six mois de prison pour avoir insulté et menacé ses voisins. Il s'en était également pris aux policiers.

Confinement en Dordogne : un homme condamné pour avoir insulté et menacé de mort ses voisins à Périgueux

Le tribunal de Périgueux a condamné ce mercredi 15 avril un homme à six mois de prison dont trois mois de mise à l'épreuve pour insultes, menaces de mort et rébellion. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, cet habitant de Périgueux a insulté et menacé de mort ses voisins qui se plaignaient du bruit. Le lendemain, l'homme s'était rebellé devant les policiers. Un agent a été blessé à la main.

Cet habitant de Périgueux n'a plus le droit d'être en contact avec ses voisins et doit payer pour les dommages.