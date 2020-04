Confinement en Dordogne : un septuagénaire porte plainte pour violences lors d'un contrôle par les gendarmes

Que s'est-il réellement passé lors d'un contrôle lié au confinement à Mouleydier samedi 28 mars ? On sait qu'un septuagénaire aurait menacé de mort les gendarmesaprès avoir reçu une amende pour le non-respect des règles liées au confinement. Il était sorti avec sa femme pour faire une course mais n'aurait pris qu'une seule attestation.

Un plaquage au sol et deux côtes cassées

Ce mardi, on apprend que cet homme contrôlé dépose de son côté une plainte contre les gendarmes. Il les accuse de "violences volontaires commises par une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en réunion, sur une personne vulnérable et ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours".

Dans le dépôt de plainte, il est expliqué que le septuagénaire aurait bien eu les deux attestations avec lui et que la situation aurait dégénéré une fois le procès verbal établi. L'un des deux gendarmes serait revenu vers l'individu qui se rendait à sa boucherie et le militaire l'aurait plaqué au sol "sans motif apparent". L'homme de 74 ans souffrirait de deux fractures au niveau des côtes, selon son avocat Me Fabien Arakelian.

"Faire respecter le confinement mais pas à n'importe quel prix"

"C'est important de faire respecter le confinement mais pas à n'importe quel prix, rappelle Me Fabien Arakelian. La liberté d'aller et revenir des uns et des autres est déjà restreinte. Et cela peut se comprendre. Mais ça ne donne pas un blanc-seing aux forces de l'ordre pour interpeller dans la violence. L’État de droit existe malgré l'état de confinement."

Les deux gendarmes visés par cette plainte risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 € d'amende. Quant au Périgourdin contrôlé, il devra se présenter devant le délégué du procureur le 6 mai prochain pour une composition pénale liée à la menace de mort sur les gendarmes.