Coronavirus : des débuts difficiles pour le confinement en Savoie et Haute-Savoie

Les gendarmes des deux départements des Pays de Savoie ont reçu plus de 1 500 appels au 17, le numéro des appels d'urgence, ce mardi, pour des demandes très spécifiques qui commençaient souvent par "est-ce que j'ai le droit de…" : Est-ce que j'ai le droit d'aller pêcher, d'aller me promener dans les bois, de rester dans ma location jusqu'à samedi comme prévu?

Une quinzaine de participants réunis pour un pique-nique à Saint-Genis-sur-Guiers

"Tout est dans le décret, sur le site du ministère de l'Intérieur", répètent gendarmes et policiers mais ça va mieux en l'entendant au bout de la ligne des appels d'urgence, le 17. Certains n'ont pas pris la peine de demander s'ils pouvaient ou pas, comme la quinzaine de participants à un pique-nique sur les bord du Guiers à Saint-Genis, ou encore des footballeurs qui ont eu des foumis dans les jambes, ensemble et au même moment, à Méry près d'Aix-les-Bains.

Un randonneur à ski s'est tué aux Contamines-Montjoie

Plus grave, un randonneur à ski parti avec un autre skieur aux Contamines-Montjoie a dévissé dans le couloir de la Bérangère, il est mort. Une randonneuse en raquettes à Bellevaux a dû être héliportée par les secours du PGHM jusqu'au centre hospitalier le CHAL après avoir glissé et s'être blessé à la jambe dans la montée de la pointe de Chaline dans les Alpes du Léman.

Pourtant les appels à ne pas s'engager dans des activités qui risqueraient de mobiliser les secours et le SAMU pour d'autres priorité que le coronavirus sont claires ces dernières 24 heures.

Pas de verbalisation pour le premier jour

Il n'y a pas eu de verbalisation pour le premier jour, y compris sur le Pâquier d'Annecy où les envies de se faire bronzer, comme dimanche dernier, étaient visibles. Le mot d'ordre c'était la pédagogie et la psychologie. Mais chez certains gendarmes et policiers, on a pu sentir un certain agacement face au non respect des consignes de confinement, à l'égoïsme et l'individualisme, et face à l'évidente justification pour sortir mardi après-midi: le printemps et l'école buissonnière.