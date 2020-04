Confinement : "en un week-end, nous avons contrôlé 1% de la population du Loiret, c'est énorme"

Environ 6800 personnes ont été contrôlées pendant le week-end de Pâques dans le Loiret, afin de vérifier le respect du confinement, indique la préfecture. Plus de 95% étaient en règle, même s'il reste des "récalcitrants" : des jeunes fêtant un anniversaire ont notamment été verbalisés à Puiseaux.

"Nous avons procédé à un énormément de contrôles sur le département pendant le week-end de Pâques", indique le directeur de cabinet du préfet du Loiret Xavier Marotel, ce lundi soir. "L'équivalent de 1% de la population du Loiret a été contrôlé, c'est énorme".

Bilan : en trois jours, 6800 personnes ont été contrôlées dans tout le département, en zone gendarmerie (secteur rural et péri-urbain) et police (en agglomération), "y compris en forêt d'Orléans et en Sologne", précise M. Marotel.

Il n'y a pas eu de départ en vacances ou en week-end"

"Plus de 95% des personnes contrôlées étaient en règle, avec une attestation et un motif de déplacement valable, le confinement est donc globalement bien respecté par les loirétains", confirme le directeur de cabinet du préfet du Loiret, "il n'y a, par exemple, pas eu de départs en vacances ou en week-end dans les résidences secondaires et les autoroutes sont désertes, à part quelques camions de transport de frêt".

Plus de 300 PV dressés pendant le week-end de Pâques

Reste qu'un peu plus de 300 verbalisations ont été effectuées dans le Loiret durant ce week-end pascal. "Nous avons, hélas, quelques récalcitrants, qui ne veulent pas comprendre l'importance du confinement", explique Xavier Marotel.

Des jeunes qui fêtaient un anniversaire verbalisés à Puiseaux

A Puiseaux, dans le nord du Loiret, les gendarmes ont verbalisé, samedi soir, "des jeunes qui fêtaient un anniversaire en violation du confinement" : ils avaient été alertés par des voisins se plaignant du tapage nocturne. Il y a également eu "ces gens verbalisés parce qu'ils allaient jouer à la pétanque ou participer à un pique-nique".

Point noir de ce week-end de Pâques, "nos forces de l'ordre ont constaté de nombreux excès de vitesse" : une vingtaine d'usagers de la route se sont fait contrôler en grand excès de vitesse (plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée) et ont vu leur permis de conduire retirer sur le champ.