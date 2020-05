Confinement : en voyant les gendarmes du Finistère, des surfers fuient au large et sont secourus par la SNSM

Ils pensaient pouvoir s'offrir une petite session de vagues en plein confinement, ce samedi matin, dans l'anse du Cabestan à Audierne. C'était sans compter sur une patrouille de la gendarmerie, en mission de surveillance du littoral. En voyant les gendarmes, un surfer a décidé de ne pas se mettre à l'eau et d'aller à leur rencontre. Mais les deux autres, un couple d'une trentaine d'années, ont choisi une autre option : fuir vers le large.

Repêchés par la SNSM

Sauf qu'il y avait du courant, et les deux amoureux ont vite dérivé. Les gendarmes ont donc alerté rapidement les pompiers et la SNSM d'Audierne. Par chance, la vedette la Jeanne-Pierre était déjà à l'eau, en plein exercice à proximité. Les sauveteurs ont récupéré les deux surfers "à plus de 500 mètres du rivage", d'après Bruno Claquin, le président de la station SNSM.

135 euros d'amendes chacun

Une fois ramenés au bord, et auscultés par les pompiers, ils ont été convoqués à la gendarmerie. Ils écopent tous les trois d'une amende de 135 euros pour non-respect du confinement.

Et les deux fuyards : "Ils ont eu une bonne leçon je crois, vu tous les secours déployés pour eux. Et ça aurait pu mal finir parce qu'il y avait deux bateaux de pêche dans cette zone. Ils auraient pu ne pas les voir", précise Bruno Claquin.