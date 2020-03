Confinement et coronavirus : "La solidarité est une urgence", dit Georges Méric

La France est officiellement en confinement depuis ce mardi midi pour quinze jours au moins pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus qui a fait 148 morts dont 3 en Occitanie. Une décision "d'urgence" commentée par Georges Méric, président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, sur France Bleu Occitanie ce mardi matin.

" C'est le seul moyen de prémunir la propagation du virus, les épidémiologistes parlent de centaines de milliers de morts donc il faut prendre tout cela au sérieux" - Georges Méric

Georges Méric demande à tout un chacun de "lutter" et d'appliquer "les consignes préconisées par le gouvernement". A demi-mots, le président du département concède qu'un confinement plus précoce aurait été bénéfique : " Si on l'avait fait la semaine dernière, je suis médecin, tous les médecins le disent ... mais on ne veut pas insister là dessus. On est pas à la polémique, on est pas du tout dans ce domaine-là, on est dans l'avenir et dans la protection des français".

"On a deux volontés. Maintenir un service minimum pour les plus vulnérables et protéger nos agents" - Georges Méric

L'activité du Conseil départemental a été réduite au maximum explique Georges Méric avec "le confinement à domicile du plus d'agents possible". Jusqu'à 700 agents du CD31 vont travailler depuis chez eux. L'accueil physique du Conseil départemental a été fermé.

La versement des prestations sociales, comme l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) pour les personnes âgées, sera maintenu assure Georges Méric. Même chose pour la PCH (Prestation de compensation du handicap) et le RSA (Revenu de solidarité active). Les auxiliaires de vie et les assistantes sociales du Département sont appelées à rester confinées mais "des équipes pourront se déplacer", précise le président du Conseil départemental.

"Des équipes pourront se déplacer (chez les personnes âgées). On a des masques au Conseil départemental" - Georges Méric

Les équipes d'interventions d'urgence sur la voirie vont être maintenues pour la sécurité des usagers. Par ailleurs, sur les 96 collèges que compte le département, 79 sont fermés et 17 restent ouverts pour accueillir les enfants et personnels soignants mobilisés sur la crise sanitaire.

"Moi j'étais pour le maintien du premier tour en début de semaine, en fin de semaine j'étais moins favorable" - Georges Méric

Georges Méric a également commenté le report du deuxième tour des élections municipales annoncé par Emmanuel Macron : " Le temps de la politique politicienne est totalement dépassé par ce cauchemar de la crise sanitaire". Le socialiste a malgré tout rappelé être "pour le rassemblement de la gauche depuis toujours, pourquoi? Parce qu'il faut tirer les leçons de cette pandémie. La leçon c'est d'une part que l'hôpital public doit être performant en France et donc il n'est pas question de le brider comme on l'a fait pendant deux an et demi, d'autre part que la solidarité est une nécessité dans notre société (...) c'est une urgence".