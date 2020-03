Confinement et déchets verts : le coup de gueule d'un maire breton

Le jardinage c'est bien... Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec les déchets ! Alors que de nombreux Bretons se livrent à cette saine activité pendant le confinement, rappel des règles élémentaires !

Des personnes verbalisées

À Gouesnou, dans le Finistère, la municipalité constate de l'incivilité. Ainsi, des tas de branches et autres déchets de tonte ont été déposés devant l'aire de déchets verts de Penety, pourtant fermée.

Le maire de la ville Stéphane Roudaut rappelle que : "La mobilisation des agents de la métropole et de la commune est ailleurs. Elle est d'abord au ramassage des ordures ménagères. Nous n'avons plus les effectifs pour gérer les déchetteries et les déchets verts notamment."

Amendes et saisie du véhicule

Il rappelle que vous risquez gros si vous déposez vos déchets verts n'importe où : "Tout d'abord 135 euros d'amende, car ça ne fait pas partie des déplacements autorisés, ensuite le dépôt sauvage de déchets peut entrainer une amende de 1500 euros, auxquels peuvent s'ajouter 500 euros pour la remise en état du site. Enfin, en cas de récidive, le code pénal prévoir la saisie de la voiture qui a amené les déchets."

Il est toujours interdit de brûler les déchets verts

Sollicitée par France Bleu, la Préfecture du Finistère rappelle que les règles habituelles s'appliquent. Ainsi, il reste interdit de brûler les déchets verts.