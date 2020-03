Un homme de 24 ans a été condamné ce jeudi en comparution immédiate à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve suite à des violences sur sa compagne cette semaine à Egletons. En cette période de confinement, la procureur de Tulle prévient :"on ne laissera rien passer".

Confinement et violences conjugales : 6 mois de prison avec sursis pour un habitant d'Egletons

L'homme de 24 ans qui a battu sa femme ce mercredi à Egletons a été condamné en comparution immédiate ce jeudi au tribunal de Tulle. Il a en grande partie reconnu les faits. Une scène "d'une grande violence et pour des raisons futiles" selon la procureur de la République de Tulle. "Quand les gendarmes sont arrivés, la victime leur a montré des touffes de cheveux arrachées par son agresseur" précise t-elle. L'accusé a aussi reconnu avoir donné des gifles. Sa peine est assortie d'une mise à l'épreuve de 2 ans pendant laquelle il n'a pas le droit de rentrer en contact avec sa victime.

Nous ne laisserons rien passer

Une autre affaire de violence conjugale doit passer ce vendredi matin à 11h en comparution immédiate. Violences cette fois commises à Tulle cette semaine. En cette période de confinement, la procureure de la République de Tulle a d'ailleurs un message : "On ne laissera rien passer, nous serons même encore plus attentifs" aux violences au sein des foyers. Si les tribunaux sont fermés au public à cause de l'épidémie de coronavirus Covid 19, "nous continuons à traiter les affaires urgentes" rappelle la procureur qui compte bien faire la chasse aux violences conjugales ou intra-familiale dans ce contexte forcément difficile pour les foyers concernés.