Confinement et violences conjugales: un point d'accueil dans un hypermarché d'Évreux pour les victimes

Le local, mis gratuitement à disposition par Anthony Vaudon, le directeur du centre commercial, doit permettre de recevoir les victimes de violences conjugales "dans les meilleures conditions d'écoute, de prise en charge et de discrétion". Une convention de partenariat a été signée ce lundi 4 mai par les différents acteurs : l'agglomération Évreux Portes de Normandie, la préfecture de l'Eure, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles, l’association Accueil Service et le centre commercial Carrefour Grand Évreux.

Les violences conjugales et intrafamiliales sont en forte hausse, au moins +30% depuis le début du confinement, il y a sept semaines.

Dans la galerie du centre commercial, des affiches rappellent les numéros utiles et les contacts des associations qui peuvent apporter de l'aide © Radio France - Laurent Philippot

Un accueil physique et téléphonique

Un accueil physique dans le local mis à disposition par Carrefour les mardis et jeudis de 10h00 à 17h00. Un accueil téléphonique est assuré (06.37.29.05.86) les mardis et jeudis de 17h à la fermeture et les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, de 10h00 à la fermeture du magasin.