Malgré le confinement, de nombreux grands excès de vitesse en Seine-Maritime, jusqu'à 159 km/h au lieu de 80

Les contrôles de vitesse avaient été suspendus au début du confinement mais ils ont dû reprendre en Seine-Maritime à cause du nombre important de très grands excès de vitesse. La gendarmerie appelle, ce samedi 18 avril 2020, à la prudence et au respect des limitations.

Avec le confinement, le nombre de véhicules sur les routes normandes a fortement chuté. Celui des excès de vitesse aurait donc dû faire de même. Mais c'est loin d'être le cas. "Depuis le début du confinement [le 17 mars NDLR], on a eu 11 excès supérieurs de 50 km/h à la vitesse autorisée. Habituellement, on en a 3 ou 4 par mois," indique le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de Seine-Maritime, Hervé Pouessel. Dans le cadre de la loi Loppsi, le véhicule contrôlé dans ces conditions est mis en fourrières provisoirement.

Le dernier en date a été enregistré ce samedi 18 avril dans le secteur de Neufchâtel-en-Bray. Le taxi dieppois en cause a été contrôlé à 150 km/h au lieu de 80. C'est d'ailleurs sur ces routes départementales, sur tout le territoire de la Seine-Maritime, que sont relevés ces très grands excès de vitesse. Le triste record est détenu par le "pilote" d'une Audi A5, contrôlé à 159 km/h au niveau de La Frenaye, près de Lillebonne. Autre (mauvais) exemple, un véhicule a été enregistré à 178 km/h au lieu de 110 sur l'A150.

Des conducteurs "grisés par les routes vides"

Deux principales raisons expliquent ces vitesses excessives d'après le commandant Pouessel : "certains, grisés par les routes vides, en profitent pour avoir des vitesses répréhensibles. Ils pensent sans doute aussi que les gendarmes sont occupés à contrôler les attestations de déplacement. Il y a un sentiment d'impunité."

Les contrôles effectués par les sociétés privés avec des voitures banalisées et par la gendarmerie avaient d'ailleurs été suspendus sur décision de la Direction de la sécurité routière au sein du ministère de l'Intérieur au début du confinement. En effet, en raison de la baisse des effectifs ou de leur redéploiement, les contrôles n'allaient pas pouvoir être traités par le Centre automatisé de constatation des infractions routières (Cacir) de Rennes. Mais sur le terrain, les gendarmes ont vu un changement de comportement chez certains automobilistes. Les contrôles ont donc repris depuis le 6 avril.

"On entend souvent l'excuse 'c'est une route déserte, je ne suis pas dangereux' . Mais l'automobiliste qui roule vite sur une portion qu'il estime pas dangereuse, j'imagine bien que lorsqu'il y a des habitations, il doit quand même encore être à 20-30-40 km/h au-dessus de la vitesse réglementaire", estime le commandant de gendarmerie.

Et où qu'ils soient, ces automobilistes en très grands excès de vitesse sont avant tout dangereux pour eux-mêmes constate le gendarme. "La plupart se tuent tout seul. Environ deux accidents sur trois sont des cas de personnes qui perdent le contrôle de leur véhicule. On a eu deux morts depuis le début du confinement." Malgré ce confinement, le département compte toujours deux morts de plus que l'an dernier : 8 contre 6 à la même époque.

Le message du commandant Pouessel est donc simple : "les déplacements sont autorisés oui mais pas à n'importe quelle vitesse." D'autant que très souvent, ces automobilistes "ne sont même pas dans un déplacement autorisé. La plupart du temps, ils n'ont aucune bonne raison de sortir."