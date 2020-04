Confinement : garde-à-vue et risque de prison après trois PV pour défaut d'attestation

Le confinement commence à rentrer dans les habitudes. Lancé mi-mars à l'échelle nationale contre le coronavirus Covid-19, il s'accompagne de contrôles réguliers des forces de l'ordre, afin de le faire respecter. Si un passant se trouve sans attestation, ou avec un papier mal rempli, non signé, en somme non-conforme, il se trouve en infraction et risque d'être verbalisé à hauteur de 135 euros. En revanche, s'il réitère ces sorties irrégulières et finit par être verbalisé trois fois de suite, l'infraction se mue en délit. Des délits de plus en plus fréquents en Normandie.

Garde-à-vue et risque de prison

Ce jeudi 2 avril vers midi, un jeune Rouennais de 18 ans a été interpellé par une brigade de police sur les hauteurs de Rouen (Seine-Maritime). Connu des forces de l'ordre, il avait été verbalisé au moins trois fois (officieusement, "une dizaine de fois", nous glisse-t-on) pour non-présentation d'une attestation de déplacement conforme. Un délit passible de six mois de prison.

Le jeune homme a été arrêté alors qu’il "narguait" une patrouille en rentrant puis sortant plusieurs fois d’une boulangerie, les mains vides, aux abords de la place du Châtelet. Son attestation a été plusieurs fois demandée, il a refusé de la montrer. Il a également refusé de signer son procès-verbal. Il a finalement été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite, et placé en garde-à-vue.

Convocation judiciaire

Un scénario aux mêmes implications judiciaires s'est déroulé ce même jeudi 2 avril au soir, rue de Provence au Havre (Seine-Maritime). Un homme de 20 ans a été contrôlé sans attestation dérogatoire, une quatrième infraction de ce genre en trois jours.

Il a expliqué aux patrouilleurs que ne regardant pas les informations, il ne comprenait pas l'importance de cette attestation, et en quoi il était dérangeant de sortir. "J'en prends conscience maintenant que je risque la prison", a-t-il glissé au moment de son arrestation.

Placé en garde-à-vue jusqu'au vendredi 3 avril au matin, il est l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) qui le mettra face à un tribunal en juillet prochain. Lui aussi risque six mois de prison.